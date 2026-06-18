■FIFAワールドカップ2026 グループK ウズベキスタン−コロンビア（日本時間18日、エスタディオ・アステカ・メキシコシティ）【Ｗ杯日程＆結果】“4年に1度のサッカーの祭典”開幕へ！39日間全104試合の熱戦グループステージ第1戦、初出場のウズベキスタン（FIFAランク50位）とコロンビア（FIFAランク13位）が対戦し、コロンビアが前半を1ー0とリードして折り返した。前半40分にDFのダニエル・ムニョスが難しいボールを合わせて先