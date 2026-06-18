【発売記念書店フェア】 6月18日開始 【拡大画像へ】 小学館は、「薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～」22巻と「COSMOS」9巻のいずれかを購入すると描き下ろしコラボイラストカードがもらえる書店フェアを6月18日より全国の対象書店で開始した。カードがなくなり次第終了となる。 この書店フェアは、2作品の新刊が6月18日に同時発売されることを記念して