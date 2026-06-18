テレビ東京で7月2日、かたせ梨乃と豆原一成（JO1）がW主演を務めるドラマ『夫婦と16歳〜狂気の隣人〜』（毎週木曜深0：30）が放送される。18日、追加キャストが発表された。【写真】ロマンティックホラー！『夫婦と16歳』の出演者原作は『少年ジャンプ＋』でインディーズ連載中の漫画家・ぱんぷきん氏による同名作。“自認16歳美少女”の61歳の女性が、愛ゆえに暴走する狂気に満ちあふれたロマンティックホラーを描く。心