©ABCテレビ 朝日放送テレビ2026年度入社の新人アナウンサー、枝廣二葉（えだひろ ふたば）と瀧口美咲（たきぐち みさき）の2名が、本日6月17日（水）放送のラジオ「ABCニュース」にて、“初鳴き（※）”を果たした。 ※初鳴き：アナウンサーとして初めて１人立ちしてマイクに向かい、電波に声をのせること 枝廣アナと瀧口アナは、初鳴きの前日となる6月16日（火）、ABCテレビの朝の情報番組「おはよ