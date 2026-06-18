現地時間20日（日本時間21日）に米・ネバダ州ラスベガスのMeta APEXで開催される『UFC Fight Night: Kape vs. Horiguchi 2』（U-NEXTでライブ配信）で、UFCフライ級2位のマネル・ケイプ（アンゴラ／ポルトガル）と対戦する同級5位の堀口恭司（日本／アメリカン・トップチーム）が17日（日本時間18日）、メディアデーに出席。8年半ぶりとなる再戦への思いや、UFC王座獲得への決意を語った。【動画】堀口恭司、英語で受け答え「自