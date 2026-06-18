■これまでのあらすじ義母が何を信じるかは自由だが、それを押し付けられたくないと妻は思っていた。そんな妻の思いに夫がようやく重い腰を上げ、義母に干渉しないでほしいと電話をかける。しかし、「今から行く」と義母が家まで乗り込んできて!?家まで乗り込んできたと思ったら、「ちゃんと知ってほしいの」とセミナーの勧誘を始めたお義母さん…。ちがーう、そうじゃない！私は自分たちで考えて選んだ育児をしていきたいだけ。た