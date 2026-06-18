きょう午前3時すぎ、福岡市東区馬出の市営団地の一室で「友人を刺した。けんかしていた」と110番通報がありました。この部屋に住む高橋沙耶さん（33）が首や胸などを刺されていて、まもなく死亡しました。警察は、現場にいた職業不詳の藤本朱緒容疑者（36）を殺人未遂の疑いで現行犯逮捕。取り調べに対し、「間違いありません」と容疑を認めているということです。