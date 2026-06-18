東京・TBS赤坂ACTシアターでロングラン上演中の舞台「ハリー・ポッターと呪いの子」が18日、公式サイトを更新。ドラコ・マルフォイ役の俳優・内田朝陽（43）が体調不良により今後の舞台について当面の間、休演することを発表した。内田は5月頃から体調不良を訴え、たびたび舞台を休演していた。この日公式は、内田の体調不良を改めて伝え「当面の間、休演することとなりました」と報告した。マルフォイ役については俳優・黒