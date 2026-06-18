１８日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前日終値から１４００円超上昇して初めて７万１０００円台をつけ、取引時間中の最高値を更新した。午前の終値は、１１５０円０５銭高の７万１０５２円３０銭だった。米国とイランが戦闘終結に向けた覚書に電子署名したと伝わったことで、ＡＩ（人工知能）や半導体関連を中心に幅広い銘柄が上昇している。日経平均は、中東情勢の緩和期待や原油価格の下落を背景に、