天皇皇后両陛下が即位後初めて、オランダを訪問されました。国王夫妻と仲睦まじい様子が見られ、現地の市民も歓迎しました。かつて悲しい歴史が刻まれていた、日本とオランダ。戦争の犠牲者を追悼した両陛下には、受け継がれてきた平和への思いがありました。■慰霊碑に花を手向けられた両陛下約1分半にわたり、深く頭を下げられた天皇皇后両陛下。日本時間16日午後7時前、オランダの首都アムステルダムで戦没者慰霊碑に花を手向け