国会では衆議院の政治改革特別委員会が開かれ、企業・団体献金のあり方をめぐり各党による本格的な質疑が始まりましたが、改めて意見の隔たりが浮き彫りとなっています。国会記者会館から中継です。企業・団体献金のあり方をめぐっては自民党と日本維新の会が有識者会議を設置する法案を提出していますが、野党側は“議論を先送りするものだ”と批判しました。中道改革連合後藤祐一 衆院議員「なぜ有識者によるさらなる検討