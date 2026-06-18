◇MLB ドジャース5-4レイズ(日本時間18日、ドジャー・スタジアム)ドジャースのロバーツ監督が試合後の会見で現在行われている北中米ワールドカップに関する質問に答えました。この日の試合は大谷翔平選手が先発登板し、4回までわずか50球で無失点の快投を披露。しかし2点リードの5回にフォアボールから5安打を集中されて4失点となりました。それでもチームは直後に1点を返すと、6回にはフリーマン選手の2ランホームランで逆転。さ