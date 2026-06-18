【アムステルダム＝狩野洋平】オランダを公式訪問中の天皇、皇后両陛下は１７日夜（日本時間１８日未明）、アムステルダムの王宮で開かれたウィレム・アレキサンダー国王夫妻主催の晩さん会に臨まれた。天皇陛下は英語で、１６００年にオランダ船が日本に漂着したことに始まる両国の関係を振り返り、「長年にわたる交流は、両国政府と国民の類い希（まれ）なる熱意と努力の賜（たまもの）」と述べられた。先の大戦で日本軍がオ