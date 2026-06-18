中京テレビ放送の吉澤陽菜アナウンサー（24）が17日放送の日本テレビ「千鳥かまいたちゴールデンアワー」（水曜後7・00）に出演。実家を明かして、スタジオを驚がくさせた。吉澤アナの実家は大正13年創業の精肉店と肉割烹の老舗「銀座吉澤」だという。「このビルが実家になります。まるっと一棟です」と東京・銀座一丁目に立つビル一棟を指差した。「大正時代に創業しまして、100年以上続いている。ここ一丁目なんですけど、三