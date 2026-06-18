【現役大家の500万円以下中古一戸建て投資不動産巡り】 6月18日発売 価格：1,485円 竹書房は、コミックエッセイ「現役大家の500万円以下中古一戸建て投資不動産巡り」（著者：東條さち子氏）を6月18日に発売した。価格は1,485円。 本作は、漫画家をしながら日本では大家、スリランカではホテルを経営する東條さち子氏によるコミックエッセイ。一人娘が彼氏を連れて海外から帰国