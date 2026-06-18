【コワイかもしれない押切蓮介ホラー短編集】 6月18日発売 価格：1,430円 竹書房は、コミックス「コワイかもしれない押切蓮介ホラー短編集」を6月18日に発売した。価格は1,430円。 本作は、著者である押切蓮介氏が実際に体験したり、知人から聞いたりした怖い話をマンガ化したもの。「増刊本当にあった愉快な話」、「怪談コミック サムケ」などに掲載された作