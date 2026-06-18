熱戦が続くFIFAワールドカップ。18日朝、クロアチア代表の試合が行われ、ゆかりの十日町市からも声援が送られました。18日朝に行われたクロアチア対イングランドの一戦。十日町市は2002年の日韓大会でクロアチアのキャンプ地となり、以来、交流が続いています。集まった市民が声援を送りました。先制を許したクロアチアは前半36分。カウンターから豪快なミドルシュートを決めます。しかし、クロアチアは後半に相