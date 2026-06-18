柏崎刈羽原発が立地し、首都圏への電力の供給地となっている新潟県を紹介するイベントが開かれました。東京で16日に開かれた「新潟県応援マルシェ」。電力の供給で首都圏を支える新潟県を広く紹介しようと経団連が開いたものです。会場には日本酒や笹団子など新潟の特産品がズラリ！＜花角知事＞「意外と酒と笹団子の甘さが合う」訪れた花角知事も新潟の魅力をPRしました。＜経団連筒井義信会長＞「今回再稼働があってこの機会に