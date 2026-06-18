愛知県豊田市で、夏の味覚「桃」の出荷が最盛期を迎えています。 【写真を見る】旬の桃“日川白鳳”出荷最盛期 ｢糖度もあってジューシー｣ 天候に恵まれ去年より1週間ほど早く収穫 愛知･豊田市 大きく実った桃は「日川白鳳（ひかわはくほう）」という品種で、愛知県内有数の桃の産地、豊田市の舞木町にある、森安孝さんの農園でも収穫が始まっています。 「糖度もあってジューシー」 ことしは天候に恵