きょうの予想最高気温は名古屋で32℃、岐阜で33℃などと、各地でことし一番の暑さになる見込みで、熱中症などに注意が必要です。 【写真を見る】東海地方は各地で今年一番の暑さに こまめな水分補給など熱中症対策を 午後は岐阜県を中心に急な強い雨や落雷などに注意 梅雨の晴れ間が広がった名古屋市内は、朝から気温がぐんぐん上昇しています。最高気温は岐阜で33℃、名古屋で32℃とことし一番の暑さが予想されているほか、高山