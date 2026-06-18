ロサンゼルス・レイカーズにとって、難しい夏が始まろうとしている。この夏、チームは主力選手の契約満了やオプション判断を迎え、2025－26シーズンを戦ったロスターが大きく変わる可能性がある。ロブ・ペリンカGMは、この転換期を前に、ルカ・ドンチッチに球団の未来を託す意向を明確にしており、今夏はスロベニアのスターガードを中心としたチームづくりに軸足を置く構えだ。