NHK連続テレビ小説『風、薫る』第59話では、りん（見上愛）と直美（上坂樹里）たちが女学校を卒業を迎えた。看護婦を目指して走り続けてきた彼女たちにとっては、ひとまずの節目である。バーンズ（エマ・ハワード）や捨松（多部未華子）から受け取ってきた「看護とは何か？」という問いを抱えながら、りんと直美は次の場所へ進もうとしている。 参考：『風、薫る』第60話、虎太郎（小林虎之介）が再登場りん（見