奇跡の出会いを果たしたベルベットナイト【画像を見る】「こんな場所にいたなんて！」ずっと探し続けた"幻の花"「奇跡が起きた！！！！！！！！！！！！！！」そんな喜びがあふれる投稿がXで大きな反響を呼び、1万件を超える「いいね」を集めています。投稿したのは、植物が好きなすうり（@cyanocitta21）さん。長い間探し続けた、ある"幻の花"とついに再会できた瞬間でした。2026年5月のこと。すうりさんが家の近くの園芸センター