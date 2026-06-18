フランスのエビアンで開かれたG7サミットに出席した韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領が、アメリカのドナルド・トランプ大統領と親しげに撮ったツーショットを公開した。【注目】高市首相、韓国で人気？日米中露トップ好感度調査で1位公式の二国間会談は開かれなかったが、李大統領はG7の公式晩餐会でトランプ大統領の真隣の席に座り、朝鮮半島の平和と米韓関係をめぐって踏み込んだ話を交わしたと明らかにした。また、夫婦同