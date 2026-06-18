開催：2026.6.18 会場：リグリー・フィールド 結果：[カブス] 8 - 6 [ロッキーズ] MLBの試合が18日に行われ、リグリー・フィールドでカブスとロッキーズが対戦した。 カブスの先発投手はハビエル・アサド、対するロッキーズの先発投手はショーン・サリバンで試合は開始した。 2回裏、7番 マット・ショー 2球目を打ってセンターへのタイムリースリー