北中米ワールドカップのグループステージ初戦でオランダと２−２で引き分けた日本代表は現地６月17日、ベースキャンプ地のナッシュビルでトレーニングを行なった。この日の練習前、オランダ戦の前々日に続いて選手のみのミーティングが実施された。キャプテンの板倉滉によれば、ミーティングを進言した長友佑都が、オランダ戦での吉田麻也と南野拓実の“献身”について話したという。「どれだけワンチームで前回の試合を戦え