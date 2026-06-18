ワールドカップには、誰もが並々ならぬ思いで臨んでいる。とりわけMFの中村敬斗は、この大会を飛躍のきっかけにしたいと強く望んでいるはずだ。スタッド・ドゥ・ランスが降格した昨夏、中村は移籍を望みながらもクラブに認められず、今シーズンは２部でプレーした。世界最大の舞台で活躍すれば、この夏の移籍につながるかもしれない。そして、オランダとの初戦でゴールを含む好パフォーマンスを披露したことは、その大きな後