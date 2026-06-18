大会初勝利は掴めなかった。現地６月17日に開催された北中米ワールドカップのグループＬ第１節で、パナマ代表はガーナ代表とトロント・スタジアムで対戦した。立ち上がりから主導権を握り、幾度も好機を作ったパナマだが、チャンスを活かせずに前半をスコアレスで終える。すると迎えた後半は、一転してガーナに押し込まれる時間帯が続き、90＋５分に痛恨の失点。０−１で敗れた。初出場となった2018年のロシア大会ではグル