【その他の画像・動画等を元記事で観る】 モーニング娘。’26の牧野真莉愛が『週刊少年チャンピオン』29号（6月18日発売）の表紙＆巻頭グラビアに登場している。 ■高校生の頃から数えて、通算15度目のソロ表紙 6月24日にモーニング娘。’26からの卒業を控える牧野真莉愛。 高校生の頃から『週チャン』で表紙を飾ってきた彼女の通算15度目のソロ表紙となる。 両面BIGポスター付録＆限定QUOカー