【写真】松村北斗の過去表紙まとめ（全2投稿）／各社からのバースデーメッセージ SixTONESの松村北斗が6月18日に誕生日を迎えた。これを記念し、雑誌通販サイト「Fujisan.co.jp」公式Xと「HMV&BOOKS」公式Xが、松村の歴代表紙をまとめて公開。ファンから祝福の声が寄せられている。 ■「Fujisan.co.jp」の過去表紙まとめ 「Fujisan.co.jp」公式Xは「お誕生日おめでとうございます」というメッセӦ