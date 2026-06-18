【その他の画像・動画等を元記事で観る】 氷室京介の活動休止前最後の4大ドームツアー『KYOSUKE HIMURO LAST GIGS』の完全盤映像作品『KYOSUKE HIMURO THE COMPLETE FILM OF LAST GIGS』を 7月20日・21日に全国の映画館で特別上映することが決定した。 ■氷室京介のソロデビュー日と前日に甦る 2016年の4大ドームツアー『KYOSUKE HIMURO LAST GIGS』を最後に、ライブ活動無期限休止に入った氷