【その他の画像・動画等を元記事で観る】 WEST.の神山智洋が、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』がおくるあらたな一発撮り企画『HIGHLIGHT』に出演することが発表された。 ■神山智洋の多彩な才能が凝縮されたパフォーマンス 『HIGHLIGHT』は、ダンス、楽器演奏など様々なジャンルにフォーカスを当て、『THE FIRST TAKE』本編では伝えきれていないアーティストの魅力や、グループの中のひとりな