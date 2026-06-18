日経225先物は11時30分時点、前日比1080円高の7万1130円（+1.54％）前後で推移。寄り付きは7万0590円と、シカゴ日経平均先物の清算値（6万9910円）を大きく上回る形で、買いが先行して始まった。直後につけた7万0330円を安値に上へのバイアスが強まり、中盤にかけて7万1530円まで上げ幅を拡大した。買い一巡後は7万1000円～7万1500円辺りでの高値圏での推移を継続。 米国市場は米連邦公開市場委員会（FOMC）でのタカ