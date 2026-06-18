18日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比900円高の7万990円と急騰。日経平均株価の前場現物終値7万1052.3円に対しては62.3円安。出来高は2万6689枚となっている。 TOPIX先物期近は4069ポイントと前日比47.5ポイント高、現物終値比0.56ポイント安で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 70990+900