これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、県内全域にカミナリ注意報が発表されています。19日(金)の明け方にかけて、急な強い雨や落雷に注意してください。 ◆18日(木)これからの天気 いま晴れているところも次第に雲が広がり、夕方以降は局地的にカミナリを伴った激しい雨が降りそうです。夜は各地に雨雲がかかる見通しです。午後のお出かけには、雨具があるとよいでしょう。 降水確率は、夕方にかけて内陸