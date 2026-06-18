北海道江別市で男子大学生が集団暴行をうけ死亡した事件の裁判で、検察側は当時１６歳の少年に対して酌量の余地はないと指摘しました。午後からは被告人質問が予定されています。強盗致死などの罪に問われているのは、川村葉音被告と滝沢海裕被告、少年の３人です。少年らは２０２４年１０月、江別市の公園で長谷知哉さんと交際していた八木原亜麻被告らと共謀し、長谷さんに暴行を加えて死亡させたうえ、現金やカードを奪う