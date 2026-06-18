17日夜、柏崎市で少なくとも7棟の住宅や小屋などが全焼する火事がありました。 火事があったのは、柏崎市山口の小林清志(74)さんの作業場です。17日午後7時半ごろ、小林さんの妻から「作業場から出火している」と119番通報がありました。消防によりますと、火は約6時間半後に消し止められましたが、作業場のほか小林さんの住宅や80代男性の住宅など、少なくとも7棟が全焼しました。この火事によるケガ人はいません。 警