長崎市の国道で、酒に酔った状態でバイクを運転したとして54歳の男が現行犯逮捕されました。 逮捕されたのは長崎市の会社員 今利 寿宏容疑者(54)です。 今利容疑者は17日午後6時過ぎ、長崎市岩屋町の国道206号で酒に酔った状態でバイクを運転した疑いです。 警察によりますと、今利容疑者は道の尾交差点で信号停車中に転倒。 通報を受け、駆けつけた警察官が今利容疑者の呼気を調べたところアルコールが