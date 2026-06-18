「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」を戦っているサッカー日本代表。15日（日本時間）に行われた初戦のオランダ戦（2対2）を終え、次戦に向けて調整を続けるなか、今大会でキャプテンを務めるMF堂安律が16日に28歳の誕生日を迎えた。17日、自身のインスタグラムを更新し、チームメイトから祝福を受けた様子などを明かした。【写真】チームメイトがケーキでお祝い！誕生日ケーキを手に笑顔を見せる堂安律投稿では、大会現地