先日ドン・キホーテを徘徊していたら、謎のお菓子を発見しました。プラスチックのボトルに入った「play! Liquid Candy Gummy」（以下、リキッドキャンディグミ）です。「食べて」を意味する「eat」や「taste」ではなく、「遊んで」という意味の「play」が入っているのが非常に気になる一品。自分で作って食べるタイプのお菓子なのでしょうか。得体のしれないものは食べなければいけません。実際に購入してみました。【その他