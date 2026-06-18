長崎市の70代の男性が、現金約3800万円をだまし取られるSNS型投資詐欺の被害に遭いました。 SNS型投資詐欺の被害にあったのは長崎市の70代の男性です。 警察によりますと男性は去年12月、SNSで知り合った人物に特定のアプリを利用した投資を勧められ、個人情報を教えて口座を作成。 その後、招待されたグループLINEで参加者が利益を報告していたため、本当の投資と信じ込み、約2か月間、19回にわたり、現金計3800万円