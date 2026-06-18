WOWOWは18日、契約者の一部で不具合が確認されていると公式サイトで発表し、謝罪した。テレビ放送の視聴登録が解除となる事象が起きているという。【写真】深々と…頭を下げて謝罪した港浩一氏らフジテレビ幹部公式サイトでは「【お詫び】テレビ放送の視聴登録に関する不具合について」と題したページを掲載。「現在、以下の不具合を確認しております。復旧までしばらくお待ちいただきますようお願い申し上げます。お客さまに