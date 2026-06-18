視聴者がデビューメンバーを決めるサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』の第4弾『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』（通称『日プ新世界』）から誕生した12人組グローバルボーイズグループ・KO1KEYZ（コイキーズ）が、10月7日にデビューすることが18日、発表された。【写真】ソロアーティスト写真も解禁！KO1KEYZのメンバーグループ公式サイトでは「日本最大級のオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」から誕