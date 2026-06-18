映画「それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星」昔、ある冒険家と交わした約束を守るため、旅をしていたレッサーパンダのパンタンが旅の途中、ばいきんまんの赤ちゃんスプレーを浴びて子どもの姿になってしまったことで旅を諦めかけますが…クリームパンダとともに約束の星を目指すというお話。ゲスト声優は、パンタンの声を演じるのが土屋太鳳さん。EXITのお2人はりんたろー。さんが、雨や雷を操る雲の怪物「アマグモラ」を、