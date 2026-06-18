2026年6月11日、中国メディアの観察者網は、米国のドナルド・トランプ大統領が日本の人気アニメ「NARUTO -ナルト-」の主人公・うずまきナルトに扮した動画を公開したことで、日本のSNS上で物議を醸していると報じた。記事によると、今月6日、トランプ氏はSNS上で「Everyone Loves Trump（みんなトランプが大好き）」と題した動画を公開した。この動画は多数の映像をつなぎ合わせたもので、トランプ氏がメキシコ大統領と食事をする