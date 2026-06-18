スマートフォン向けゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！』の舞台化作品シリーズ『あんさんぶるスターズ！THE STAGE』が、きょう18日に10周年を迎えた。あわせて、2027年に上演される公演のラインナップが発表された。【画像】発表された10周年上演2作品上演作品は、「衝突！思い還しの返礼祭」＆「バトンタッチ！涙と絆の返礼祭」／UNDEAD、紅月、2wink、流星隊と、「追憶＊集いし三人の魔法使い」＆「駆け引き◆ワンダーゲ