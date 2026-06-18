鉄道関連グッズなどを手がけるJR東海リテイリング・プラス（名古屋市）は、新幹線「300系」「500系」がモチーフの「新幹線 純金ミニフィギュア」第2弾の予約受付を、2026年6月15日〜7月21日午後11時59分までの期間、同社公式オンラインショップ「PLUSTA ONLINE STORE」ではじめた。発送は27年2月中旬ごろの予定。いずれも約2cmサイズ、先頭車両正面のフォルムを再現ジュエリーブランド「ケイウノ」とコラボレーション。同ブランド