お笑いコンビ・おぎやはぎ（矢作兼・小木博明）がMCを務めるBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜後9：00）が、20日に放送される。アンコール放送となる今回は、“ドリフトキング”の異名を持つレーシングドライバーの土屋圭市とともに、これまで販売されたチューニングカーを徹底品評する企画「土屋圭市のチューニングカー・モーターショー」を送る（以降データは初回放送時）。【最新番組カット】矢