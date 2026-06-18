7人組グループ・WEST.の神山智洋が、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』がおくる新たな一発撮り企画「HIGHLIGHT」に出演することが発表された。【動画】プレミア公開される新企画「HIGHLIGHT」「HIGHLIGHT」は、ダンス、楽器演奏などさまざまなジャンルにフォーカスを当て、「THE FIRST TAKE」本編では伝えきれていないアーティストの魅力や、グループの中の1人など、その人だけが放つ輝きにスポットライトを当てていく企画