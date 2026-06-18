“7月19日”は原作が連載開始された日からちょうど62周年石ノ森章太郎さん（※ノ＝約60％縮小が正式表記）の漫画を原作とした新作アニメ『サイボーグ009 ネメシス』が、7月19日に全3話一挙配信されることが発表された。“7月19日”は作品誕生62周年の記念日となる。あわせて、9対9のバトルを予感させるキービジュアルが公開された。【画像】かっこいい！ズラリ並んだ『サイボーグ009』ゼロゼロナンバーたちキービジュアルは、